Нидерланды больше всех государств ЕС пострадали из-за отказа от нефти РФ

Нидерланды больше всех государств ЕС пострадали из-за отказа от нефти из РФ. Стране пришлось переплатить с 2022 года около 60 млрд евро за покупку энергоресурса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В декабре 2022 года Евросоюз запретил покупать у РФ нефть морским транспортом. С февраля 2023 года санкции коснулись нефтепродуктов. Из-за этого стоимость нефти для ЕС увеличилась.

В 2021 году Нидерланды приобретали у РФ ресурс по 57,9 евро за баррель. В 2025 году цена увеличилась до 64,1.

Из-за роста стоимости импортной нефти упущенная выгода для Нидерландов в 2025 году была 4,1 млрд евро. Суммарно с 2022 по 2024 годы государство переплатило 52,5 млрд евро. С момента введения санкций против РФ размер упущенной выгоды для Нидерландов составил 56,6 млрд.

