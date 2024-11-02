Одна из богатейших женщин РФ осталась партнером Лисина во «ФрутоНяне»

Совладелец производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») Ольга Белявцева сохранила миноритарную долю в компании после того, как доли других акционеров были выкуплены структурами, связанными с предпринимателей Владимиром Лисиным, сообщает РБК .

Как рассказал источник, сделка по продаже уже закрыта. Стоимость могла быть свыше 75 млрд рублей.

Гендиректор Evermount Capital Group (фонд активов Ольги Белявцевой) Антон Чертков не стал комментировать данную информацию. При этом он подтвердил, что Белявцева останется в компании и активно участвует в управлении.

До продажи совокупная доля бенефициаров Светланы и Нины Борцовых была до 65%, тогда как Белявцевой принадлежало до 35% бизнеса.

Источник на рынке пояснил, что новый мажоритарный акционер «Прогресса» мог быть заинтересован работе Белявцевой, хотел, чтобы она осталась младшим партнером, так как у предпринимательницы большой опыт и успех в данной индустрии.

В прошлом году Белявцева вошла в список Forbes, состоящий из 20 богатейших женщин РФ. Бизнес-леди заняла в нем 12 место, ее состояние оценивалось в 600 млн долларов.