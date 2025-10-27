Одинцовский бетонный завод принял экскурсию в рамках промышленного туризма

Программа «Промышленный туризм» пополнилась еще одним подмосковным предприятием. Экскурсия для участников специальной военной операции и их семей прошла на Одинцовском бетонном заводе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гости смогли увидеть своими глазами все этапы производства бетона, познакомиться с современным оборудованием и разнообразием используемых материалов. Посещение предприятий позволяет увидеть работу современного производства изнутри, познакомиться с перспективными технологиями и узнать о возможности трудоустройства.

Экскурсии способствуют интеграции участников СВО в промышленность и помогают освоить новые навыки. Предприятия, в свою очередь, готовы оказывать поддержку в обучении и трудоустройстве новых специалистов.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.