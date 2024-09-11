Одинцово вдвое увеличило размер субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса

Количество юридических лиц и индивидуальных предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, в Одинцовском округе составляет 29 329. Количество самозанятых превышает 45 тыс. человек. По обоим показателям муниципалитет уверенно занимает 1 место в Московской области. Программы поддержки МСП обсудили на еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Одинцовском округе реализуется широкий спектр поддержки бизнеса. На региональном уровне это субсидии франшизам, маркетплейсам, социальным предпринимателям. На муниципальном уровне это также поддержка социальным предприятиям и субсидии на модернизацию», — отметил руководитель муниципалитета.

В Одинцовском округе в бюджете 2024 года на эти цели заложено 40 млн рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Андрей Иванов поручил рассмотреть возможность дальнейшего увеличения этой суммы в случае опережающего спроса со стороны предпринимателей.

Заместитель главы Анна Садетдинова сообщила, что на региональном уровне частичная компенсация расходов доступна для франшиз (приобретение оборудования и оплата аренды), маркетплейсов (оплата комиссионных торговым онлайн-площадкам за услуги реализации товаров и рекламу), социальных предпринимателей (выкуп и аренда помещения, коммунальные расходы, приобретение оборудования и т. д.) Муниципальная поддержка предусматривает компенсацию затрат на модернизацию и лизинг — до 50%, но не более 10 млн на одного получателя, а также на социальное предпринимательство — до 85% затрат, и не более 2,5 млн рублей на получателя.

«Одинцовский электромеханический завод производит оборудование для фонтанов. Они подали документы и размер субсидии для них составил 5 млн рублей. Предприятие компенсировало затраты на приобретение оборудования», — привела пример Анна Садетдинова.

Андрей Иванов отметил необходимость создания в округе максимально привлекательных условий для малого и среднего бизнеса. Это позволит не только удержать уже существующие предприятия, но и привлечь новые. Также глава напомнил участникам совещания о необходимости ручного сопровождения каждого субъекта МСП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.