Одинокие люди и жильцы маленьких квартир все чаще заказывают готовую еду в РФ

Как спрогнозировал Infoline, рынок готовой еды в РФ может увеличиться на 38,8% по итогам 2024 года. За январь–июнь его оборот достиг 435 млрд руб., уже увеличившись на 29%. Средний темп роста этого рынка в прошлые годы составлял всего 17%.

Сети магазинов активно разрабатывают обеденные зоны, составляющие конкуренцию уже привычным общепитам, где темпы роста замедляются. В 2023 году обороты этого рынка выросли на 14%, в этом же году увеличились всего на 8-10%.

В Infoline считают, что одинокие и работающие люди чаще всего прибегают к готовой еде, так как у них просто нет времени на самостоятельное приготовление пищи. Также, по данным экспертов, на это влияет выросшее число маленьких квартир, где зоны кухни ограничены.

Кроме того, качество готовой еды постоянно растет, появляются новые предложения. Ретейлеры уделяют этому рынку больше внимания и увеличивают число пекарен и кофе-поинтов, которые привлекают посетителей.

По данным аналитиков, рынок готовой еды будет расти еще в течение пяти лет.