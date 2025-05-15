«Один раз живем»: эксперт дала советы при растущей инфляции

Кандидат экономических наук, владелец кредитно-брокерского агентства «ПроФинансы» Саида Мачавариани посоветовала даже в условиях сильной инфляции откладывать деньги хотя бы понемногу и инвестировать с умом: в образование, здоровье и на «черный день», сообщает «Секрет фирмы» .

«Люди видят, как вчерашние цены становятся смешными, и делают логичный вывод: „Лучше купить сейчас, чем потом переплатить вдвое“. Это рождает массовую тягу к потреблению, особенно на фоне новостей о подорожании товаров, уходе брендов и росте налоговой нагрузки», — прокомментировала ситуацию эксперт.

По ее словам, необдуманные спонтанные покупки дают опасную иллюзию стабильности, в то время как на самом деле человек остается без финансовой подушки.

Резерв на непредвиденные расходы она назвала «базовой финансовой гигиеной» и напомнила, что деловые накопления, например, покупка автомобиля или образование для детей, требуют планомерного накопления.