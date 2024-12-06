Общественник объяснила, почему женщинам сложнее в бизнесе

Общественник Васильева: в бизнесе важно знать не только про «успешный успех»

Председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» по Республике Башкортостан Яна Васильева считает, что важно рассказывать не только об успехах, но и неудачах в бизнесе, сообщает «ФедералПресс» .

На Международной неделе бизнеса в Уфе, которая проходит с 3 по 6 декабря, Васильева рассказала о том, как ассоциация поддерживает женщин-предпринимателей.

По ее словам, с каждым годом растет процент женщин, вовлеченных в предпринимательство. При этом женщинам всегда намного сложнее в бизнесе, потому что у них есть другие обязанности — семья, дети.

«Полезно знать не только про успешный успех, но и то, какие неудачи могут постигнуть предпринимателей, а самое главное — какие выгоды они сделали и как они пошли дальше», — отметила Васильева, выступая на сессии «Успех бизнеса и цена ошибки».