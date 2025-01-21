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Обрабатывающий центр установили на машиностроительном заводе в Подмосковье

В рамках модернизации производства на Демиховском машиностроительном заводе установили обрабатывающий центр для фрезерных и расточных операций. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый центр позволит предприятию заменить сразу три единицы устаревшего оборудования. Станок будет выполнять фрезерные и расточные операции при производстве более 20 деталей моторных тележек электропоездов — кронштейнов, упоров, планок, крышек, подвесок и др.

Ввод обрабатывающего центра в эксплуатацию намечен на февраль 2025 года. В следующем году ДМЗ получит еще две единицы механообрабатывающего оборудования.

Демиховский машиностроительный завод выпускает до 70% отечественных электропоездов, производит комплектующие для железнодорожной техники, осуществляет ремонт подвижного состава. Компания входит в состав АО «Трансмашхолдинг».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.