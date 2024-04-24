Оборудование для АЭС поставят из Подмосковья в Бангладеш

Сумма контракта составляет 421 млн рублей. Поставить оборудование «Тензор» должен в феврале 2025 года, после чего первый и второй энергоблоки атомной станции «Руппур» смогут перейти на этап ввода в эксплуатацию и испытаний.

«Учитывая значительные объемы и сжатые сроки, коллектив приборного завода приступил к выполнению заказа одновременно с подписанием договора. У нас накоплен большой практический опыт, налажены цепочки по закупке материалов, в кадровый состав влились новые сотрудники — все это позволяет с уверенностью говорить о том, что мы выполним взятые обязательства качественно и без задержек», — подчеркнул заместитель коммерческого директора ПАО «Тензор» Дмитрий Золин.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.