Оборот высокотехнологичных производств Москвы увеличился в 2 раза в 2024 году

По итогам прошлого года оборот высокотехнологичных производств в столице вырос вдвое. Это один из самых быстрорастущих секторов промышленности города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2024-м выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос более чем в 2,1 раза. Это результат в том числе активной поддержки города и привлечения инвестиций в развитие предприятий», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Основной вклад внесли столичные производства по выпуску компьютеров и периферийного оборудования; контрольно-измерительных, навигационных приборов и аппаратов, часов; элементов электронной аппаратуры и печатных схем, а также коммуникационного оборудования.

Также драйверами развития отрасли стали малые предприятия, продемонстрировав впечатляющий рост: их оборот увеличился в 2,6 раза, а их доля в общем объеме сектора достигла 34,7%.

В 2024 году в особо-экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили производство 30 новых высокотехнологичных предприятий.

Ранее стало известно, что оборот московских производителей текстильных изделий и одежды в 2024 году достиг 226,1 млрд рублей. Это на 42% превышает показатель 2023 года.