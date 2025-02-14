Оборот розничной торговли в Подмосковье увеличился на 100% за год

Согласно данным Мосстата, оборот розничной торговли в Московской области по итогам прошлого года превысил 4,465 миллиардов рублей. Рост в сопоставимой оценке составил 109,4% к уровню 2023 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в структуре оборота розничной торговли в регионе на продовольственные товары в прошлом году пришлось 46,2%, а на непродовольственные, такие как бытовая химия, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, игрушки, спортинвентарь, текстиль и другое — 53,8%. При этом, объем продаж продуктов питания, включая напитки, увеличился на 8,1% в сравнении с 2023 годом. Непродовольственные товары в прошлом году также показали рост на 10,5%.

Положительная динамика оборота розничной торговли была обусловлена, в том числе расширением торговых площадей. Так, в прошлом году в Подмосковье было введено в эксплуатацию более 200 тысяч кв. м новых торговых площадей предприятий розничной торговли. Среди муниципалитетов в рейтинге ввода лидерами стали: Одинцовский городской округ — 36,5 тыс. кв. м, Богородский городской округ — 26,1 тыс. кв. м, Долгопрудный — 16,9 тыс. кв. м, муниципальный округ Истра — 16,6 тыс. кв. м, городской округ Дубна — 16,2 тыс. кв. м. Таким образом обеспеченность населения площадью торговых объектов по итогам прошлого года составила 1 568,4 кв. м на 1 тысячу человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.