Оборот розничной торговли в Истре достиг 52,6 млрд рублей в 2024 году

Оборот розничной торговли в городском округе Истра продолжает показывать стабильный рост. С начала года он достиг 52,6 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные свидетельствуют о растущей покупательской активности и доверии жителей к местным торговым предприятиям, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В округе насчитывается 779 стационарных объектов розничной торговли, из которых 342 специализируются на продаже продовольственных товаров. Увеличение числа торговых точек и объемов продаж создает новые возможности для развития местного бизнеса и способствует созданию дополнительных рабочих мест.

Показатели в сфере розничной торговли отражают общий рост экономики округа. Важно продолжать поддерживать и развивать этот сектор, содействуя инициативам предпринимателей и обеспечивая высокие стандарты обслуживания для удовлетворения потребностей жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.