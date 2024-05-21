Оборот розничной торговли достиг 21 млрд рублей в Раменском округе

Согласно мониторингу социально-экономического положения объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Раменского городского округа в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 23,5% и достиг 51,1 млрд рублей, рассказали в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

78% продукции на сумму 40 млрд рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности округа. В этом секторе наибольший объем отгрузки в отчетном периоде пришелся на пищевое производство: организации отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму более 24 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 28,1%. Также высокие показатели зафиксированы в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — здесь объем отгрузки вырос в 2 раза и достиг 5 млрд рублей.

Оборот розничной торговли составил 21 млрд рублей, что на 33,6% выше соответствующего уровня 2023 года. Доля интернет — продаж в общем объеме розничной торговли достигла 8,3%.

По итогам января-февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 20,4% и составила 87 тыс. рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.