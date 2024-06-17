Оборот подмосковных торговых компаний МСП составил почти 3 трлн

В Подмосковье оборот компаний МСП, работающих в секторе торговли, по итогам 2023 года составил более 2,9 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

«Малый и средний бизнес составляет почти 30% экономики Подмосковья и обеспечивает работой около 1,9 млн человек. Это, например, транспортные и логистические компании, производственники, предприятия, работающие в сегменте строительства и совершающие операции с недвижимостью. Также значительную долю сегмента МСП представляют торговые компании, работающие и на внутреннем рынке, и поставляющие свою продукцию за рубеж», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

Торговые компании Подмосковья представлены малыми, средними и микропредприятиями, а также индивидуальными предпринимателями. Например, в г. о. Мытищи работает компания «Визард», специализирующаяся на торговле сантехническим оборудованием, компания «Беби Арт М» из Люберец специализируется на продаже игрушек, а «Чистая Энергия» из Реутова — мясных продуктов.

Сегодня число МСП в Московской области составляет порядка 456 тысяч и последние три года показатель стремительно растет, обеспечивая Подмосковью одно из лидирующих мест среди субъектов РФ по численности компаний МСП.

Подробнее о поддержке бизнеса в регионе можно узнать на инвестпортале Московской области и в telegram-канале Мининвест Подмосковья. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.