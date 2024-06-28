Оборот подмосковных компаний МСП составил свыше 7 трлн рублей

В Подмосковье оборот компаний МСП, работающих в секторе торговли в 2023 году составил почти 7,3 трлн рублей. По количеству субъектов МСП Подмосковье занимает второе место среди субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Малый и средний бизнес составляет почти треть экономики Подмосковья. Это обширный пул компаний: от средних до микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. По объемам оборота предприятий МСП Подмосковье занимает третью позицию в России, после Москвы и Санкт-Петербурга. В денежном выражении этот показатель в Подмосковье по итгам 2023 года составил 7,28 трлн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в Московской области в сфере малого и среднего предпринимательства на начало этого года работало почти 440 тыс. организаций и ИП. По количеству субъектов МСП Подмосковье занимает второе место среди субъектов РФ.

В регионе созданы благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подробная информация о мерах государственной поддержки, доступных МСП, размещена на инвестиционном портале Московской области, а также в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья