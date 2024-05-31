Оборот пищевой промышленности столицы в первом квартале текущего года вырос почти на 11%

В Москве оборот производителей пищевой промышленности в январе — марте текущего года составил 186,8 млрд рублей, увеличившись на 10,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Отмечается, что столичная пищевая промышленность продолжает регулярно развиваться, наращивать производство и обеспечивать продукцией жителей города и поставлять ее в другие регионы РФ.

«Из этого объема свыше 22% — 41,3 млрд рублей — приходится на мясоперерабатывающие предприятия; 15%, или 28 млрд рублей, — на производителей молочной продукции; 14%, или 25,8 млрд рублей, — на предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия», — подчеркнула Мария Багреева.

Известно, что на город приходится порядка 6,3% общероссийского оборота пищевой промышленности.

Лидерами роста в первом квартале этого года являются мукомольные заводы и производители круп. Их оборот вырос на 82% — до 3,5 млрд рублей. Производители напитков смогли нарастить оборот на 48% — до 16,7 млрд рублей, молочной продукции — на 29%, а хлебобулочных изделий — на 22%.

Напомним, производителям пищевой продукции в столице доступен широкий набор мер поддержки. Так, они могут воспользоваться льготными кредитами, льготной арендой по ставке один рубль в год для инвестпроектов, а также инструментами национального проекта «Производительность труда», который позволяет повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели за счет оптимизации производственных процессов.