Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 12,3%

Предприятия пищевой промышленности столицы наращивают мощности и внедряют современные технологии для увеличения объемов производства и улучшения качества продукции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Столичный пищепром обеспечивает продуктами питания не только москвичей, но и другие регионы страны. Его оборот вырос на 12,3% в 2025 году в сопоставимых ценах. Так, наибольший рост в прошлом году показали мукомольные заводы. По сравнению с 2024-м годом их выручка выросла почти в 1,5 раза и достигла 24,7 млрд рублей.

«Основную долю в этом объеме занимают предприятия мясной промышленности, компании по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также производители напитков. Производство пищевой продукции — одно из ключевых направлений столичной промышленности. В Москве работает более 350 предприятий этой отрасли, которым доступно более 20 мер поддержки», — уточнил градоначальник.

В настоящее время город участвует в создании первой очереди пищевого кластера в Троицком и Новомосковском административных округах. Кроме того, в прошлом году на западе столицы открылся первый профильный пищевой технопарк.

«Развивать производство в столице выгодно и удобно с точки зрения логистики и инфраструктуры. Развитая транспортная сеть позволяет оперативно доставлять продукцию потребителям, а широкий рынок сбыта обеспечивает стабильный спрос. Также московский регион обладает значительным кадровым потенциалом, что дает нам доступ к квалифицированным специалистам. Системная поддержка промышленности со стороны города помогает уверенно планировать дальнейший рост», — сказал генеральный директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев.