Обойти запрет: четверть клиентов МФО готовы обратиться к нелегалам

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос, согласно которому около 25% активных клиентов микрофинансовых организаций заявляют, что невозможность взять дополнительный займ существенно ухудшает их финансовое положение. Они готовы обратиться к компаниям, которые будут обходить запрет — нелегальным кредиторам, сообщает газета «Известия» .

Однако еще 38,7% опрошенных заявили, что грядущие нововведения на этом рынке, скорее всего, их не затронут, а еще 36,8% считают, что запрет создаст неудобства, но они найдут решение проблемы: увеличат нагрузку на работу, найдут подработку или обратятся за помощью к родственникам или друзьям.

Ранее Центробанк РФ в рамках борьбы с закредитованностью в стране подготовил меры. В ближайшее время в России планируется ввести ограничение «один заем в одни руки», которое будет касаться дорогих кредитных продуктов.

Кроме того, изменятся условия периода охлаждения после погашения обязательств, обсуждается ограничение предельной величины переплаты заемщика со 130 до 100%.