Обновленный нацпроект донастроят под актуальные запросы бизнеса Подмосковья

В Минэкономразвития России сообщили, что обновленный нацпроект будет донастроен под актуальные запросы малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала о предложениях по изменению подходов и форматов работы с МСП в рамках обновленного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Заседание состоялось под председательством помощника президента РФ, секретаря Госсовета РФ Игоря Левитина. В обсуждении вопросов дальнейшего развития сектора МСП также принял участие председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство», губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» была поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. В настоящий момент она выполнена.

Новая цель была озвучена президентом РФ в послании Федеральному собранию: до 2030 года повысить доход компаний в расчете на одного сотрудника, который должен превышать рост ВВП.

«Для достижения этой цели мы должны трансформировать подходы к поддержке малого и среднего бизнеса: скоординировать между собой меры поддержки различных ведомств и институтов развития, профильтровать существующую систему и реализовать наиболее эффективные программы, донастроить и адаптировать их под актуальные запросы МСП, сфокусировать наиболее затратные меры поддержки на тех компаниях, деятельность которых дает наибольший мультипликативный эффект», — пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, добавив, что вопрос финансового обеспечения программ на данный момент прорабатывается.

Предполагается, что обновленный нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» будет включать в себя показатели, отражающие структурные и качественные изменения сектора МСП: переходы организаций из одной категории в другую, рост доли средних предприятий, увеличение «продолжительности жизни» компаний и другие.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован президентом РФ и курируется первым вице-премьером правительства РФ Андреем Белоусовым.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.