Объявлена цена бизнес-седана Lada Aura и дата начала розничных продаж

«АвтоВАЗ» начнет розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura 30 ноября 2024 года. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) стартует от 2 599 000 рублей, сообщили в пресс-релизе на официальном сайте Lada.

С 30 ноября новые седаны Aura начнут поступать в первые пять дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге. Корпоративные продажи и поставки этих моделей в госструктуры идут с середины ноября.

В первых числах декабря Aura начнут поступать в другие субъекты России, в первую очередь на Кубань, Ставрополье, в Крым, Татарстан, Нижегородскую, Волгоградскую, Челябинскую области и в другие регионы.

В декабре автопроизводитель также нарастит выпуск новых бизнес-седанов, увеличив ежедневное производство в середине месяца до 76 машин.

С 30 ноября Lada Aura можно будет заказать в любом сертифицированном дилерском центре компании. Для машины предусмотрены две основные комплектации — Premier и Status.