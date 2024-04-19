сегодня в 03:53

Объявлен аукцион на выполнение работ по содержанию территорий в Клину

В подмосковном Клину объявлен аукцион на выполнение работ по содержанию общественных территорий Зубовского территориального округа в летний период 2024 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Подрядчику предстоят работы по содержанию территорий братских захоронений, мемориалов (памятных мест), обелисков. Также будут проведены работы по содержанию спортивных площадок, дорожек, тротуаров, скверов и хоккейных коробок территорий сельского поселения Зубовское.

Работы должны завершиться в срок до 31 октября 2024.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.