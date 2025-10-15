Обход ограничений: как российские алмазы продолжают попадать на мировой рынок

Российским алмазам удалось найти новые пути на международный рынок после санкий G7. Теперь экспорт осуществляется через ОАЭ, Индию и Гонконг, сообщает Постньюс .

Аналитики отмечают, что, несмотря на санкционные ограничения, в 2024 году на долю России пришлась значительная часть мировой добычи алмазов — 32% (37,32 млн карат), а в 2023 году этот показатель составлял 33%. При этом более половины доказанных запасов алмазов сосредоточено именно в России. Запрет на прямой импорт алмазов из РФ, введенный странами «Большой семерки» с начала 2024 года, не остановил экспорт.

После прекращения поставок в Антверпен, ключевым центром перераспределения стали ОАЭ, где сегодня аккумулируется более 30% алмазной торговли. Российское алмазное сырье приобретается через третьи страны, такие как Армения.

Индия, где обрабатывается около 90% всех алмазов в мире, остается важным торговым партнером. После огранки российские алмазы реэкспортируются как продукция индийского происхождения.

Гонконг также зафиксировал значительный рост импорта российских алмазов — в 1,6 раза в 2024 году, играя роль конечного пункта на пути к западным рынкам.

