Зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на пленарном заседании «Развиваем промышленность — повышаем эффективность закупок» в рамках XIX Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» рассказала, что в прошлом году Московская область закупила у бизнеса продукции и услуг на сумму свыше 500 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Госзакупки — один из важных элементов господдержки бизнеса, который включен в клиентский путь инвестора, реализованный в Московской области. За счет инструмента госзакупок бизнес получает возможность повысить точность инвестпланирования, что особенно важно на начальных этапах запуска инвестпроектов. В прошлом году объем закупок Московской области через 44-ФЗ и 223-ФЗ составил 521 млрд рублей, из них более половины пришлось на малый и средний бизнес — 268 млрд рублей», — сообщила зампред Зиновьева.

Она также подчеркнула, что госзакупки — это часть большого пакета поддержки и услуг по сопровождению, которые получают все инвесторы в Московской области. Все инвестпроекты в регионе сопровождаются в рамках клиентского пути инвестора — это кратчайший и наиболее эффективный маршрут реализации проекта от получения инвестзаявки до запуска и дальнейшего функционирования предприятия.

В рамках сопровождения по клиентскому пути инвестблок правительства Московской области помогает бизнесу выбрать оптимальную площадку для реализации проекта, получить доступную господдержку, оказывает содействие на строительном этапе проекта, а также создает все условия для развития предприятия уже после запуска. Это, например, касается информационного сопровождения в части госзакупок, поддержки по развитию экспортного потенциала, подготовки кадров и многого другого.

Как отметила Зиновьева, клиентский путь инвестора в Московской области реализован в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.