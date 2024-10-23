Объем закупок госкомпаний у самозанятых в РФ превысил 8 млрд руб

Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых за три квартала текущего года составил 8,13 млрд рублей. Показатель в 2024 году вырос более чем в 1,5 раза. При этом количество таких поставщиков увеличилось на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54% до 8,13 млрд рублей. Растет также и число самозанятых — участников закупок, сегодня их уже более 7 тыс.», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Список регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых по итогам трех кварталов 2024 года возглавила Москва (более 1,38 млрд рублей), далее следуют Курская область (1,15 млрд рублей), Московская область (0,65 млрд рублей), Санкт-Петербург и Республика Башкортостан (0,51 и 0,35 млрд рублей соответственно).

«Набольший прирост объема закупок у самозанятых произошел в Курской области (+1,1 млрд рублей), Санкт-Петербурге (+317,7 млн рублей) и Республике Башкортостан (+243,6 млн рублей). В топ-5 субъектов РФ по этому показателю также вошли Свердловская область (+201,3 млн рублей) и Московская область (+188,9 млн рублей)», — добавил Александр Исаевич.

Наиболее востребованными в системе закупок у самозанятых за три квартала текущего года стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования — более 3 млрд рублей (37,2% от общего объема закупок у самозанятых), профессиональные, научные и технические услуги — почти 0,6 млрд рублей (7,1%), услуги в области творчества, искусства и развлечений — свыше 0,5 млрд рублей (6,5%), строительные работы — более 0,4 млрд рублей (5,3%), рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка — почти 0,4 млрд рублей (4,6%).

По приросту объемов закупок к третьему кварталу 2023 года лидируют услуги по обеспечению безопасности — прирост в 7 раз (+159,3 млн рублей). Юридических и бухгалтерских услуг закупили у самозанятых почти в 5 раз больше (+166,8 млн рублей), вспомогательных услуг, связанных с услугами финансового посредничества и страхования — почти втрое больше (+1984 млн рублей).

Закупки строительных специализированных услуг увеличились почти в 2 раза (+196,9 млн рублей), а профессиональных, научных и технических услуг — в 1,5 раза (+201,9 млн рублей).

Всего с 2019 года почти 3 тыс. крупнейших заказчиков заключили договоры с более чем 17 тыс. самозанятыми. Их общая сумма составила 20,7 млрд рублей, средняя цена договора — почти 610 тыс. рублей.

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.