Объем выдачи кредиток в РФ рухнул до многолетнего минимума

В России в прошлом месяце объемы выдачи кредитных карт достигли трехлетнего минимума, опустившись до показателя в 129,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

По сравнению с предыдущим месяцем выдачи уменьшилась на 5%, с конца лета — на 25%. Число выданных кредитов в отчетном месяце снизилось на 9%, до 1,23 млн, хотя за три месяца уменьшение составило 12%.

Общие выдачи на рынке розничного кредитования в ноябре показали менее значительное снижение (на 3%), но это выше показателей лета на 7-38%.

Ноябрь и декабрь, как правило, показывают в стране лучшие результаты по объемам выдачи кредитных карт с начала года. Например, в 2021–2022 годах объемы выдачи в эти месяцы были более 200 млрд рублей, а в 2023 году — около 300 млрд рублей. Однако в последние два года ситуация на рынке изменилась. Так, в конце прошлого года объемы понизились ниже показателя в 200 млрд рублей в месяц.

Как считают эксперты и участники рынка, это связано с ужесточением регулирования Центробанка сегмента кредитных карт.

