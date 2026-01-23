Объем транзакций рублевого стейблкоина превысил 100 млрд долларов

Согласно анализу Elliptic, оборот рублевого стейблкоина перешагнул отметку в 100 миллиардов долларов. Аналитическая фирма A7A5 сообщает о том, что в настоящее время в сети зарегистрировано примерно 250 тысяч операций, совершенных с участием более чем 41,3 тысячи уникальных адресов, пишет Baza .

Эмитентом данного токена выступает киргизская организация Old Vector LLC, утверждающая о полном обеспечении стейблкоина рублевыми вкладами.

Данный стейблкоин был запущен российской компанией, специализирующейся на международных переводах, в январе 2025 года как средство обхода западных экономических ограничений, и сразу продемонстрировал впечатляющий подъем. Особенно заметным стал рост осенью 2025 года.

Статистические данные показывают увеличение числа владельцев стейблкоина с 14 тысяч в июле прошлого года до 35,5 тысяч к началу текущего года, что свидетельствует о положительной динамике.

