Объем средств на счетах эскроу в Московском регионе достиг 5,8 трлн рублей

В Московском регионе количество счетов эскроу, открываемых гражданами-участниками долевого строительства, выросло за март 2024 года на 2,5%, составив более 643 тыс., сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

На 1 апреля 2024 года дольщики-покупатели строящегося жилья в Московском регионе разместили на счетах эскроу 5,8 трлн рублей, эта сумма увеличилась за март 2024 года на 2,8%.

При этом 361 тыс. счетов эскроу по завершенным проектам уже раскрыта и около 3,1 трлн рублей перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов на строительство объектов.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, в марте увеличился на 2,3% и составил около 9,1 трлн рублей.