Объем производства водки в России упал до минимума с 2017 года

В России за первые два месяца этого года объем производства водки снизился на 26,3% и достиг минимума с 2017 года, сообщает «РБК Вино» .

В январе–феврале объем производства этого горячительного напитка был 7,6 млн декалитров. До сих пор минимальный объем отмечали в аналогичный период 2021 года — 9 млн дал.

В целом в стране объем производства спиртного (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за два месяца 2025 года снизился на 25,6%. В 2024 году он составлял 26,8 млн дал, а за такой период этого года — 19,9 млн дал. Данный показатель тоже стал минимальным с 2017 года.

Больше всего снизились показатели в категориях слабоалкогольных напитков, в виноградосодержащих с этиловым спиртом и в плодовой алкогольной продукции. Это произошло из-за перераспределения напитков из указанных категорий в другой раздел статистики — бродильные напитки. Также из-за повышения акцизов производители начали по-другому маркировать продукцию.

Только объем тихих и игристых виноградных вин вырос в январе–феврале.

По словам президента гильдии экспертов «Алкопро» Андрея Московского, на подобные показатели производства водки в РФ мог повлиять ряд факторов.

«Традиционно январь был пустым месяцем, в который мало всего производили. Кроме того, выросли акцизы и минимальная розничная цена на бутылку водки», — уточнил Московский.

Он добавил, что рост стоимости был серьезным — сразу на 50 рублей. Еще в российских регионах идет достаточно активная антиалкогольная кампания.