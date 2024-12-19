сегодня в 18:01

Объем производства шоколадных изделий в Подмосковье составил 92,5 тыс тонн в 2024 году

С начала года в Подмосковье выпущено более 64,2% от совокупного объема шоколадных изделий с начинкой. Общий объем производства за указанный период составил 92,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что регион уверенно укрепляет позиции в этом направлении.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», ООО «Сладкий Орешек» и ООО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир». Предприятия производят высококачественную шоколадную продукцию из отборного сырья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.