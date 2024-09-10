сегодня в 15:23

Объем производства оборудования для водоподготовки в России вырос на 15%

Объем производства оборудования для водоочистки и водоподготовки в России вырос на 15%. Сегодня он достигает отметки в 42 млрд рублей, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Он добавил, что в 2024 году планируется выделить субсидии для поддержки научно-технического потенциала отрасли примерно в 300 млн рублей.

Иванов обратил внимание, что на данный момент доля отечественного оборудования на российском рынке уже превышает половину.

По его словам, Минпромторг России активно поддерживает производителей.

«Сегодня действуют три специальных инвестиционных контракта по созданию крупных производств насосной продукции и запорно-регулирующей аппаратуры», — заключил он.

Крупнейшая тематическая и природоохранная выставка «ЭкваТек» открылась в «Крокус Экспо Москва». На ней представлено несколько десятков отечественных производителей, многочисленные инжиниринговые компании, компании из Белоруссии и из ряда других стран.