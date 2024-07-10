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Объем производства молока в Подмосковье увеличился более чем на 50%

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что за 5 месяцев с начала года объем производства жидкого обработанного молока, включая молоко для детского питания, вырос на 53,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве также дополнили, что на долю жидкого обработанного молока, произведенного в Подмосковье, приходится более 12,7% от общего объема в центральном федеральном округе и 3,2% от общероссийского. Таким образом Московская область занимает 2 место в ЦФО и 7 место в России.

Лидерами в отрасли — крупнейшими предприятиями в регионе по производству молока являются:

• АО «Озерецкий молочный комбинат» — произведено 21 тыс. тонн,

• ЗАО «ЗАВОД СТЕРИЛИЗОВАННОГО МОЛОКА «МОЖАЙСКИЙ» — 26 тыс. тонн,

• АО «Гелиос» — 21,5 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.