Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье увеличился на 10%

За 9 месяцев с начала года сельхозтоваропроизводители Подмосковья увеличили объемы выпуска мяса овец и коз в живом весе на 10,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего за 3 квартала в регионе было произведено 515,9 тонн овец и коз в живом весе на убой. Крупнейшим овцеводческим хозяйством в Подмосковье является ЗАО «Тропарево». С января этого года предприятие, расположенное в Можайском городском округе, реализовало 149,5 тонн в живом весе овец на убой и более 1,2 тысячи голов племенного молодняка.

Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению овец первой отечественной породы — куйбышевской, известной своей мясной продуктивностью. Так, вес ягнят в возрасте 6 месяцев может достигать от 40 до 60 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.