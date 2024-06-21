Объем производства кофе в Подмосковье увеличился больше чем на 12%

По данным Федеральной службы государственной статистики объем производства кофе на территории Московской области за первый квартал этого года составил 5,5 тысяч тонн. Относительно аналогичного периода прошлого года объем произведенной продукции вырос на 12%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Региональными производителями с января по апрель этого года произведено более 42% от общего объема кофе, изготовленного в центральном федеральном округе, и свыше 24% от общероссийского объема.

Также в министерстве отметили, что продолжается строительство завода по производству кофейной продукции в Подольске. В рамках первого этапа возводится вся необходимая инфраструктура: автономная насосная станция с резервуарами для бесперебойного водоснабжения, котельная и трансформаторная подстанция, а также обжарочный цех. На текущий момент строительная готовность первого этапа составляет свыше 70%. Завершить строительство первого этапа планируется в третьем квартале 2024 года.

После ввода в эксплуатацию первого этапа, начнется строительство корпуса по производству кофейной продукции, его мощность составит 45,7 тонн в сутки. Общая площадь застройки составит порядка 18 тыс. квадратных метров. Завершить строительство корпуса планируется в первом квартале 2027 года.

С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано около 200 рабочих мест для жителей Подольского округа. Для реализации проекта будет привлечено порядка 1,5 млрд инвестиций в регион.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.