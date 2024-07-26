Объем производства джемов и фруктового желе в Подмосковье вырос более чем на 30%

Варенье — один из любимых российских десертов. Сладкое лакомство есть на полках практически в каждой семье, существует множество рецептов его приготовления: фруктовые — из яблок, абрикосов, слив, персиков, ягодные — из малины, клубники, смородины, облепихи. Есть и необычные ингредиенты: одуванчики, сосновые шишки и даже огурцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За 5 месяцев объем производства джемов, фруктового желе, фруктовых и ореховых паст вырос более чем на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 39,6 тыс. тонн.

Таким образом, регион занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе — на долю Подмосковья приходится свыше 23% от объемов производства, и 2 место в стране, регион изготавливает более 12% продукции, представленной на общероссийском рынке.

Крупнейшими предприятиями отрасли, производственные мощности которых позволили достичь результатов, являются: ООО «Руконт» в городском округе Дубна, ООО «Империя джемов» в Раменском, НАО «Дарсил» в Люберцах, ООО «Астраханка» в городском округе Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области