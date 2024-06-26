Объем поступлений от повышенной ставки НДФЛ составил около 441 млрд рублей

Общий объем поступлений от повышенной ставки НДФЛ для жителей с доходами более 5 млн рублей в год с момента ее введения составил около 441 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В 2021 году доходы по данной статье находились на уровне 82,7 млрд рулей, а в 2023 году — 160,4 млрд рублей.

По прогнозам министерства, по итогам этого года поступления от повышенной ставки НДФЛ для людей с доходами выше 5 млн рублей в год могут составить 181 млрд рублей.

Повышенная ставка НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год начала действовать в 2021 году. Отчисления направляют в федеральный бюджет, а затем в виде грантов перечисляют «Кругу добра». Его создали по поручению президента РФ. Основная задача этого фонда — помощь детям со сложными, редкими заболеваниями.