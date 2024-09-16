Объем поддержанного экспорта Подмосковья превысил 340 млн долларов

В Московской области объем поддержанного экспорта составил порядка 342 млн долларов. На сегодняшний день контракты на эту сумму заключили компании-экспортеры, получившие содействие фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Фонд поддержки ВЭД в регионе оказывает всестороннее содействие компаниям, работающим на зарубежных рынках или же планирующим выйти на экспорт. Более 300 уникальных компаний смогли подписать экспортные соглашения при поддержке фонда. Отмечу и то, что нередко компании, получившие помощь, не ограничиваются подписанием одного экспортного контракта, а налаживают отношения сразу с несколькими зарубежными партнерами, расширяя свои контакты за рубежом», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Статистику по этим показателям фонд ведет с 2020 года, когда была введена унифицированная форма отчетности.

Фонд оказывает различную поддержку. Так, компании, только планирующие выход на экспорт, нередко обращаются в фонд, чтобы получить различные консультации, а также образовательные услуги. Например, стать участниками программы-акселератора «Экспортный форсаж», тематических вебинаров или других мероприятий.

Более опытные экспортеры могут, например, при поддержке фонда принять участие в выставочных мероприятиях. Для них организуется коллективный стенд, при этом фонд берет на себя расходы, связанные с участием в экспозиции.

Также фонд поддержки ВЭД МО предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее об услугах фонда — на сайте организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.