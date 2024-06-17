Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долл

В 2023 году — I квартале 2024 года объем поддержанного экспорта из Московской области в Узбекистан составил более 10,5 млн долларов США. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По итогам прошлого года при содействии фонда поддержки ВЭД Московской области компаниями региона были заключены экспортные контракты с контрагентами из Узбекистана на общую сумму 8,8 млн долл. При этом в I квартале этого года объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан составил 1,77 млн долл. Таким образом, суммарно с 2023 года поддержанный экспорт региона в Узбекистан на текущий момент составляет более 10,5 млн долл. Во многом этот высокий показатель достигнут благодаря поддержке региона. Например, Фонд помогает экспортерам стать участниками отраслевых мероприятий, где они знакомятся с потенциальными партнерами и нередко подписывают с ними экспортные контакты», —сказала Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что в 2023 году при поддержке Московской области предприятия региона приняли участие в пяти международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Узбекистане, а также бизнес-миссии в Ташкенте. Суммарно в мероприятиях приняли участие 43 компании.

В этом году фонд поддержки ВЭД Московской области организовал коллективные стенды региона на трех выставках, прошедших в Узбекистане — UzBuild, UzFood и «Нефть и Газ Узбекистана». Общее число участников составило 24 подмосковные компании.

Кроме того, в 2024 году также планируется проведение бизнес-миссии в Ташкент и участие в международной выставке AquaTherm Tashkent 2024.

Напомним, помимо организации участия компаний в международных выставках, Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.