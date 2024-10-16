Объем инвестиций ОЭЗ Подмосковья составил более 160 млрд рублей

Совокупный объем инвестиций резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа, работающих в Московской области, составил 160,7 млрд рублей. Эти инвестиции приходятся на долю 190 компаний, работающих на площадках ОЭЗ ТВТ «Дубна» и ОЭЗ ТВТ «Исток», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В свои проекты резиденты особых экономических зон технико-внедренческого типа за все время работы вложили более 160 млрд рублей. Большинство их этих компаний относятся к высокотехнологичным производствам, которые продолжают активно развиваться, инвестируя в свое расширение. Также свой вклад в инвестиционную активность вносят в новые резиденты, только начинающие работать в статусе резидентов ОЭЗ», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Лидирует по показателю осуществленных инвестиций ОЭЗ «Дубна», резиденты которой вложили в свои проекты более 90 млрд рублей. Резиденты ОЭЗ «Исток» также достигли внушительного объема инвестиций: их вложения составили 70 млрд рублей.

Напомним, что в регионе работают пять ОЭЗ: две ОЭЗ технико-внедренческого типа ТВТ «Дубна» и ТВТ «Исток», а также три ОЭЗ промышленно-производственного типа: ОЭЗ «Ступино Квадрат», ППТ «Кашира» и ППТ «Максимиха».

О возможностях локализации на их площадках можно узнать на инвестиционной карте региона, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», – пояснил губернатор.