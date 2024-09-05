Объем инвестиций обрабатывающей промышленности Подмосковья увеличился на 40%

По итогам первого полугодия 2024 года объем инвестиций в основной капитал предприятиями обрабатывающей промышленности Подмосковья, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, вырос на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья в январе–июне этого года инвестировали в основной капитал свыше 103 млрд рублей. Это на 40,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что наиболее активно наращивают инвестиции предприятия, занятые в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. В отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал в этом секторе вырос на 156,5%. В денежном выражении — это 17,3 млрд рублей.

Активно в Подмосковье инвестируют и компании сектора производства прочих транспортных средств и оборудования, здесь инвестиции выросли на 104,6%, увеличившись до 9,4 млрд рублей в денежном выражении. Инвестиции в основной капитал крупных и средних компаний, занятых в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросли на 84% и составили 11,6 млрд рублей.

Стабильно высокий объем вложений инвестиций осуществляют предприятия пищевой промышленности региона. Так, по итогам первого полугодия 2024 года крупные и средние предприятия сектора инвестировали на уровне показателей прошлого года — 15,7 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.