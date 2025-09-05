Объем благотворительных пожертвований в России вырос почти на 50% с начала года

Согласно данным «ЮMoney», за первые восемь месяцев 2025 года россияне стали чаще жертвовать на благотворительность. Общий оборот пожертвований вырос на 49%, а количество платежей увеличилось на 43%. Средний размер одного пожертвования составил 629 рублей, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщает Газета.ru .

Наибольшие суммы в онлайне направлялись на помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, детям из детских домов и малообеспеченных семей, а также на оплату лечения и реабилитации. Кроме того, россияне активно поддерживали бездомных, пострадавших в катастрофах, людей с инвалидностью и профсоюзы предпринимателей и фрилансеров.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова отметила, что устойчивый рост благотворительных платежей свидетельствует о формировании культуры регулярной помощи.

«Цифровые платежные системы не просто облегчают этот процесс — они формируют культуру осознанной и регулярной помощи тем, кто в ней нуждается», — рассказала Полякова.

Самые высокие средние суммы пожертвований зафиксированы в Карачаево-Черкесии — 1 049 рублей. В этом регионе общий объем платежей увеличился втрое, а их количество — на 47%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средний размер пожертвования составил 942 рубля, однако оборот и число платежей снизились. В Якутии средняя сумма выросла до 852 рублей, а объем платежей увеличился на 27%.

В Московской области и столице количество пожертвований выросло на 27%, а их объем — на 35%. В Чеченской Республике число платежей увеличилось более чем в пять раз, а средний размер пожертвования достиг 838 рублей.

Заметный рост объемов благотворительных платежей отмечен также в Ямало-Ненецком автономном округе и Томской области. В ЯНАО средняя сумма пожертвования достигла 771 рубля, а в Томской области — 704 рублей.