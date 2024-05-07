Объединенная судостроительная корпорация продаст активы для сокращения издержек

сегодня в 13:59

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует продать непрофильные активы для сокращения издержек. Компания терпела убытки на протяжении 12 лет, сообщает РБК .

Части активов планируется продать до 2027 года. В презентации менеджмента компании также сообщается о возможности «сокращения избыточных территорий».

К 2027 году ОСК также откажется от заключения убыточных контрактов, укрепит группу по профильности и займется централизацией непроизводственных функций. Из целей на долгосрочную перспективу — снижение административно-управленческих расходов на 20%.

В презентации отдельным пунктом значится цифровая трансформация бизнеса. Также корпорация планирует полностью отказаться от бумажных документов и внедрить единую систему отчетности.