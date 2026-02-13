О развитии речи нет: как живет бизнес России при нынешней ключевой ставке

Малый бизнес все еще считает ставку ЦБ заградительной. Чтобы началось развитие, стали доступными кредиты, нужно снизить ключевую ставку минимум до 10%, рассказал РИАМО председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов (НАОКС) Артем Замараев.

Он отметил, что сегодня маржинальность бизнеса составляет максимум 30%. Этого недостаточно, чтобы платить кредиты и при этом зарабатывать.

«Приходится выживать, если и кредитуемся, только для покрытия кассовых разрывов. Ни о каком развитии нет и речи», — заявил Замараев.

Помимо дорогих денег, операторы контейнерных складов завершили 2025 год с рекордной просадкой по заполняемости. По словам эксперта, она упала до 80%.

«А в некоторых непопулярных локациях еще и пришлось снижать ставку аренды. Надеемся на сезонное оживление спроса весной», — заключил Замараев.

Банк России пошел на очередное снижение ключевой ставки — с 16% до 15,5%. Как это отразится на экономической ситуации в стране, читайте в материале РИАМО.

