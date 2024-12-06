Нынешний рост цен на бензин в России является спекулятивным

Наблюдаемое в последнее время увеличение стоимости бензина марки АИ-92 и АИ-95 больше походит на спекуляции. Однако такого же стремительного роста цен, как осенью, быть не должно, заявила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«То, что сейчас растут цены на бензин АИ-92 и АИ- 95, больше похоже на спекулятивный рост», — считает она.

По мнению эксперта, стоимость топлива ползет вверх и уже превысила инфляцию, однако таких скачков и стремительного роста цен, как осенью, быть не должно.

«Сегодня средняя цена за литр АИ-95 в Москве составляет 60,68 руб., за литр АИ-92 нужно заплатить 54,75 руб. К февралю ждем, что в среднем АИ-95 подорожает в Московском регионе на 1 рубль, на Кавказе, Дальнем Востоке и Крыму возможен рост на 2 рубля», — отметила Бунина.