Нужна бизнес-модель: как сделать диалог с Индией выгодным для России

Эксперт Селезнев: Индия не пренебрежет своими интересами в сотрудничестве с РФ

Декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил, что для взаимовыгодного сотрудничества России с Индией нужна бизнес-модель. Эта страна вряд ли будет пренебрегать своими интересами, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Если мы вкладываем инвестиции в Индию, значит, должна быть четкая бизнес-модель, которая свидетельствует о том, что это для России выгодно», — сказал эксперт.

По его словам, называя что-то привилегированным, необходимо максимально учитывать и свои интересы. Индия — самостоятельная геополитическая единица, а ограничения по продаже российских углеводородов в мире эта страна может рассматривать как возможность заработать свое.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Индии Дроупади Мурму заявил, что за последнее время сотрудничество двух стран приобрело характер привилегированного стратегического партнерства.