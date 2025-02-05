Нужна бизнес-модель: как сделать диалог с Индией выгодным для России
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Декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил, что для взаимовыгодного сотрудничества России с Индией нужна бизнес-модель. Эта страна вряд ли будет пренебрегать своими интересами, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Если мы вкладываем инвестиции в Индию, значит, должна быть четкая бизнес-модель, которая свидетельствует о том, что это для России выгодно», — сказал эксперт.
По его словам, называя что-то привилегированным, необходимо максимально учитывать и свои интересы. Индия — самостоятельная геополитическая единица, а ограничения по продаже российских углеводородов в мире эта страна может рассматривать как возможность заработать свое.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Индии Дроупади Мурму заявил, что за последнее время сотрудничество двух стран приобрело характер привилегированного стратегического партнерства.