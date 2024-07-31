Новым гендиректором компании Boeing стал Келли Ортберг

сегодня в 19:13

Новым генеральным директором и президентом Boeing назначили Келли Ортберга, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

У Ортберга большой стаж работы в аэрокосмической промышленности. Ранее он занимал пост главы компании, производящей авионики Rockwell Collins и входящей в оборонный концерн RTX Corp.

В компании надеются на то, что с приходом нового руководителя ухудшающиеся показатели удастся поднять. Так, за год акции Boeing потеряли 27%.

Предыдущий глава Boeing Дэвид Кэлхун объявил об отставке весной этого года на фоне череды аварий из-за неполадок на воздушных суднах.

Так, переломным он назвал момент, когда в январе на борту Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines оторвалась дверь люка аварийного выхода.