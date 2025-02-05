Новый цех по производству салатного цикория запустили под Коломной

Продукция будет выпускаться под брендом «ЭКОломна», созданного для снабжения Москвы и области свежей фермерской продукцией растениеводства. В 2015 году здесь начался проект по выращиванию спаржи, сегодня предприятие полностью обеспечивает необходимую заказчикам выработку и упаковку данного продукта питания. Бренд работает под девизом «Вчера на поле, сегодня — на столе». В ассортименте производителя есть и другие культуры — спаржевая брокколи, цветная капуста-мини и спаржевая фасоль.

Площадь земельных участков сельхозпредприятия более 25 гектар. Вся производимая продукция отправляется в открывшийся в последний день января этого года цех в селе Горы. Далее она предлагается жителям Москвы и Подмосковья под торговыми марками «А ля Николя», «Никколета» и «Николлини». Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, производитель формирует кадровый резерв с помощью ГК «Малино», используя уникальный опыт с отраслевыми образовательными организациями. Одна из них — аграрный колледж имени Н. Т. Козлова в Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.