Новый торговый центр появится в одном из подмосковных ЖК

В ЖК «Жаворонки Клаб» Одинцовского округа построят административно-бытовое здание. Выдано разрешение на строительство. Комплекс площадью почти 2,3 тыс. кв. м будет включать в себя коммерческие помещения и амбулаторию с детским и взрослым отделениями. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

ЖК «Жаворонки Клаб» — загородный жилой малоэтажный комплекс комфорт-класса на берегу реки Незнайки в 23 км от МКАД по Минскому шоссе. Квартирография проекта включает в себя таунхаусы, а также многоквартирные дома с нестандартными форматами квартир: с отдельным входом на первом этаже, а также двухуровневые с панорамными окнами и оборудованным выходом на кровлю.

Проектом предусмотрены закрытые дворы с детскими площадками и зонами отдыха, спортивный зал с детской комнатой, а также благоустроенная набережная. Еще в рамках проекта запланировано строительство школы на 560 мест и детского сада на 260 мест.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.