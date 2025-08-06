Новый склад запчастей открылся на территории Ленинского округа

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В Ленинском городском округе на территории промышленной площадки «Андреевское» открылся новый склад запчастей официального представителя JAC MOTORS. Это стало возможным благодаря объединению нескольких подмосковных площадок, что позволило увеличить складские мощности на 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Продажа грузовиков составляет лишь 15-20% бизнес-процесса, остальная часть связана с поддержкой клиентов в ходе эксплуатации техники. На складах компании хранится более 96% наименований необходимых запчастей», — приводятся в сообщении слова руководителя складской логистики «Джак Автомобиль» Сергея Новикова.

Склад класса А оснащен системой контроля температурного режима, вентиляцией, спринклерной системой пожаротушения и сигнализацией. Хранение осуществляется на стеллажах фронтального типа и многоярусной конструкции.

Для офисов отведено 1 000 кв. м. Внедрение WMS-системы позволит автоматизировать все этапы работы, от приёмки до отправки деталей.

Ожидается, что после запуска системы скорость обработки заказов увеличится на 30%, точность сборки достигнет 99,9%, а вместимость склада вырастет на 25%. Производительность персонала также увеличится на 30% при снижении бумажного документооборота. Центр обеспечит 96-98% потребностей сервисов в запчастях, снизит риски дефицита и ускорит поставки дилерским центрам.

Помимо основного склада, находящегося в Подмосковье, компания имеет региональный склад в Екатеринбурге, а также дополнительные складские помещения в таких городах, как Хабаровск, Благовещенск, Казань и Иркутск.

В Ленинском городском округе продолжается возведение государственного индустриального парка «Титан». В настоящее время активно осуществляется строительство промышленного здания и необходимых инженерных коммуникаций. Этот первый в регионе государственный индустриальный парк создаст более 5 тыс. рабочих мест.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.