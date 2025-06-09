Новый резидент ОЭЗ «Ступино Квадрат» инвестирует в свой проект более 290 млн руб

Компания «РАТЕЛ Ступино» пополнила число резидентов подмосковной особой экономической зоны «Ступино Квадрат». На территории ОЭЗ компания реализует проект по производству специализированных изделий, в том числе, для создания объектов авиационной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «РАТЕЛ Ступино» реализует инвестиционный проект по производству ангарных ворот и воротных механизмов. Объем инвестиций составит порядка 292 млн рублей. В результате запуска предприятия планируется создать 45 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «РАТЕЛ Ступино» входит в Группу компаний РАТЕЛ, которая специализируется на оказании услуг в области создания объектов инфраструктуры для авиации.

В рамках реализации инвестпроекта в ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «РАТЕЛ Ступино» запустит производство промышленных шторных, откатных, подъемно-поворотных ворот для авиационной, судостроительной, горнодобывающей и иных отраслей. Новое предприятие по выпуску отдельных элементов для создания авиационной инфраструктуры позволит Группе компаний существенно увеличить производственные мощности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.