Новый производственный корпус готов к эксплуатации в Коломне

Новый производственный корпус торгового дома «АДЛ» в поселке Радужный городского округа Коломна готов к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы ведомства завершили проверку промышленного объекта, предназначенного для производства трубопроводной арматуры. Застройщиком выступил торговый дом «АДЛ», известный своим опытом в производстве насосов, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики.

«Строительство корпуса завершено, и по результатам проверки выдано положительное заключение о соответствии здания проектной документации. Застройщик может приступить к оформлению необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию», — отметили в главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Здание занимает площадь более 11 тысяч квадратных метров и будет использоваться для механической обработки металлических заготовок, из которых затем будут собирать трубопроводную арматуру.

Ожидается, что ежегодный выпуск продукции составит около 810 тысяч единиц, а ассортимент будет насчитывать 310 наименований. Общая сумма инвестиций в строительство составила 317 миллионов рублей. С запуском производства для жителей Городского округа Коломна будет создано 70 новых рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», – заключил губернатор.